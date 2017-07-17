Приложение Amazon Video теперь доступно на NVIDIA SHIELD TV

17 июля 2017, 15:10

NVIDIA объявляет о доступности приложения Amazon Video на медиаплеере для геймеров NVIDIA SHIELD TV.

Приложение от Amazon обеспечивает доступ к тысячам фильмов и сериалов, в том числе эксклюзивных, и подтверждает технологическое превосходство медиаплеера NVIDIA SHIELD TV. На сегодняшний день это самое быстрое устройство для стриминга контента на ТВ и единственный медиаплеер с поддержкой 4K и HDR.Список эксклюзивного контента сервиса Amazon включает такие оригинальные ТВ-сериалы, как “The Man in the High Castle”, “American Gods”, “Grand Tour” и не только, в том числе в 4K HDR.Ряд сериалов, в частности “American Gods”, “The Grand Tour”, “Preacher”, “Community”, “Startup” и др., имеют субтитры на русском языке. Отличная возможность закрепить языковые навыки для всех изучающих английский язык!Вместе с SHIELD TV вы получаете доступ к самой большой библиотеке контента в 4K в онлайн-кинотеатрах Amazon Video, Netflix (с HDR), на YouTube, а также в российском сервисе ShowJet.