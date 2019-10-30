NVIDIA представила новые приставки SHIELD TV

30 октября 2019, 13:15

NVIDIA вновь поднимает планку возможностей медиаплееров с анонсом нового поколения SHIELD TV – устройств, которые обеспечивает непревзойденный уровень домашних развлечений, игр и возможностей на базе ИИ прямо в вашей гостиной.Две новых модели SHIELD — SHIELD TV и SHIELD TV Pro — гарантируют исключительные впечатления от звука и изображения. Новый процессор Tegra X1+, на 25% быстрее своего предшественника, позволяет реализовать поддержку технологий Dolby Vision для ярких, живых изображений и Dolby Atmos для исключительного качества звука. Вычислительные возможности нового процессора заметно повышают качество изображения на экране за счет использования ИИ для масштабирования HD видео в 4K.“Новые модели SHIELD TV – это еще один шаг вперед для экосистемы SHIELD, которая привнесла замечательные инновации в гостиную еще пять лет назад, -говорит Джефф Фишер (Jeff Fisher), старший вице-президент по ПК-бизнесу в NVIDIA. – Без сомнений, они обеспечивают лучшие в своем классе развлечения с поддержкой Dolby Atmos, Dolby Vision и других передовых технологий, использующих ИИ для улучшения потокового видео”.Новинки предлагают возможности, которые придутся по душе и тем, кто активно пользуется потоковыми сервисами, и геймерам, и всем любителям медиаразвлечений.SHIELD TV упакован в компактный небольшой корпус, который будет гармонично смотреться или даже сольется с дизайном развлекательных центров. Медиаплеер оснащен Gigabit Ethernet и двухканальными Wi-Fi интерфейсами для высокоскоростной передачи данных.SHIELD TV Pro поднимает развлечения на новый уровень, удовлетворяя запросы даже самых требовательных пользователей. Внешне медиаплеер похож на получившую широкую популярность модель прошлого поколения, при этом он получил больше памяти и два USB порта для запуска Plex Media Server и подключения накопителей и других USB устройств.Обе новинки комплектуются полностью обновленным пультом ДУ, работающим от двух батареек AAA, который имеет кнопки с подсветкой и датчиком движения, встроенное устройство поиска пульта и микрофон для голосового поиска.SHIELD, основанный на ОС Android TV, открывает доступ к более чем 500 000 фильмов и передач и к более чем 5000 приложений и игр через Google Play. Google Ассистент позволяет быстро находить развлечения, управлять умными устройствами и получать ответы на экране с помощью голосовых запросов. Теперь SHIELD поддерживает еще и рутинные операции – т.е. с помощью одной команды Google Ассистент будет выполнять несколько задач.“NVIDIA расширяет возможности потребления медиаконтента и развлечений дома, - говорит Шалини Говил-Пай (Shalini Govil-Pai), директор по управлению продукцией Android TV в Google. -Сочетание Dolby Vision и Dolby Atmos с функционалом Android TV обеспечит пользователям новых медиаплееров SHIELD TV несравненные возможности, заключенные в нашей платформе”.Dolby Vision делает изображение более ярким и сочным — благодаря высокой яркости, контрасту, цветам и детализации изображение в фильмах становится более глубоким и естественным. Эта технология может передать ранее недоступные цвета с высоким контрастом, где светлые участки в 40 раз светлее, а темные в 10 раз темнее.Технология Dolby Atmos создает мощный подвижный звук, обеспечивая его точное позиционирование и перемещение во всем пространстве помещения. Вместо звуковых каналов Dolby Atmos работает со звуковыми объектами – любой звуковой информацией, сопровождаемой метаданными о ее положении в трехмерном пространстве. Это позволяет воспроизводить аудио с ювелирной точностью, обеспечивая удивительно чистый, четкий и многогранный звук, который заполняет всю комнату.Благодаря лидирующим позициям NVIDIA в области работы с искусственным интеллектом, SHIELD обладает возможностями, отсутствующими у конкурентов. Помимо встроенного Google Ассистента и Amazon Echo, пользователи устройства смогут применить масштабирование на базе ИИ (AI upscaling) для трансляции контента высокой четкости. Обученная на глубоких нейросетях технология масштабирования позволяет владельцам SHIELD смотреть видео 720p и 1080p в разрешении 4K.