SHIELD Experience Upgrade 7.1. - новое обновление

12 сентября 2018, 9:45

С момента выхода медиаплеера SHIELD TV в 2015 году мы продолжаем совершенствовать устройство и расширять его функционал.Программное обеспечение постоянно обновляется, не обязывая владельцев менять само устройство каждый год.Представляем SHIELD Experience Upgrade 7.1, 20-ое обновление программного обновления ТВ-приставки.

Ключевые изменения и новые возможности:поддержка голосового чата в игре – для общения игроков друг с другом в таких популярных играх сервиса GeForce NOW, как Fortnite, – через наушники, подключенные к 3.5-мм разъему на контроллере SHIELD;улучшена поддержка клавиатур и мышей в GeForce NOW;появление и поддержка игр в сервисе GeForce NOW в день релиза (например, Monster Hunter World и F1 2018. ). Появление Shadow of the Tomb Raider в сервисе также ожидается в день выхода игры;приложение-компаньон NVIDIA SHIELD TV для смартфонов Android и iPhone с виртуальной клавиатурой и мышью для более удобного ввода имени, электронного адреса и пароля;долгожданное возвращение функций NVIDIA Share (трансляции на Twitch, захват видео и скриншоты);режимы 120 Гц для поддерживаемых телевизоров и мониторов;быстрые настройки для отключения питания, перезагрузки и режима “sleep”.Все эти нововведения SHIELD Experience Upgrade 7.1 являются лишь частью огромного списка возможностей приставки. Вот неполный список тех возможностей, которые стали доступны на устройстве уже после его выхода на рынок: поддержка Google Assistant с голосовым управлением (для ряда стран/языков); новый сервис GeForce NOW Beta; поддержку HDR для NVIDIA GameStream и ведущих стриминговых приложений, например Netflix и Prime Video; возможность смотреть и записывать прямой телеэфир в Plex; лучшие возможности YouTube с приложениями YouTube 360 и YouTube Kids; поддержка в экосистеме Amazon через Amazon Music по Cast; поддержка в экосистеме Apple через iTunes Movies в приложении Movies Anywhere и через iTunes Music в приложении Google Music Manager; три обновления ОС и новый пользовательский интерфейс, а также тысячи новых приложений и игр.Важно, что все эти возможности стали доступны для пользователей приставки NVIDIA SHIELD TV бесплатно.