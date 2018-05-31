Новые возможности NVIDIA SHIELD TV с SHIELD Experience 7.0

31 мая 2018, 15:15

Пользователям медиаплеера NVIDIA SHIELD TV стало доступно обновление программного обеспечения SHIELD Experience 7.0. Обновление ПО на устройствах будет происходить в ближайшую неделю.

Все ваши развлекательные приложения теперь в одном месте благодаря Android 8.0 Oreo. Интерактивное ТВ, видео по запросу, потоковое мультимедиа и игры – всё на одном экране с широкими возможностями настройки!С данным обновлением впервые устройство стриминга медиаконтента позволяет вывести на домашний экран любимые телепередачи, фильмы, музыку, игры и приложения.

Новый пользовательский интерфейс позволяет легко и быстро найти нужный контент – будь то прямой эфир, видео по запросу или загруженные фильмы и передачи – без необходимости открывать соответствующее приложение. Новый экран легко настраивается, чтобы пользователи всегда могли видеть актуальный для себя контент.









