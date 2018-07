16 июля 2018, 13:15

Бета-версия GeForce NOW для ПК/Mac стала доступна на SHIELD TV

GeForce NOW – это облачный сервис NVIDIA, который способен превратить Mac и ПК в виртуальную игровую машину и обеспечить пользователю платформу для игры в лучшие ПК-игры мира.



Медиаплеер SHIELD TV обеспечивает стриминг 4K-контента с максимальным качеством, позволяет играть в GeForce-игры и служит центром умного дома.



Медиаплеер SHIELD TV получил обновление сервиса GeForce NOW, который ранее был доступен для ПК и Mac. Теперь вы можете играть в игры из собственной библиотеки прямо на диване в гостиной на большой диагонали ТВ. Здесь же обладатели SHIELD TV смогут приобретать игры из популярных магазинов, таких, как Steam и Uplay.



Система стриминга поддерживает список из более 225 игр, включая Fortnite и Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Возможность стриминга также будет доступна и для грядущих блокбастеров, таких, как, например, Shadow of the Tomb Raider. Количество поддерживаемых игр в системе постоянно расширяется.



С обновлением GeForce NOW вы получаете настоящий ПК-гейминг в небольшом устройстве весом 250 г и энергопотреблением менее 10Вт, которое идеально подойдет для любой гостиной.



GeForce NOW – это самый простой способ поиграть в игры. Ваши любимые игры будут мгновенно загружаться, не будут занимать место в памяти, а об обновлениях и патчах позаботимся мы.



Где бы вы ни были, вы всегда будете в центре событий. Учетная запись GeForce NOW предоставит доступ к облачному геймингу на ПК, Mac и теперь на SHIELD TV Так как весь игровой процесс сохраняется в облаке, вы можете начать играть в своей гостиной на SHIELD, а затем продолжить в офисе на рабочем ноутбуке или в поездке на Macbook.