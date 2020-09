GeForce NOW: 5 новых игр

18 сентября 2020, 12:45

На этой неделе в сервис GeForce NOW добавлены профили для 5 новых игр, включая Marvel’s Avengers.

Начиная с 17 сентября обладатели видеокарт GeForce RTX смогут насладиться RTX-эффектами и преимуществами сглаживания DLSS в Fortnite. В ближайшие недели Fortnite с RTX станет доступна для пользователей Премиум-подписки GeForce NOW. Подробнее здесь.Напоминаем, что когда Epic Vault объявляет бесплатную игру недели, мы немедленно начинаем готовить для нее профиль в GeForce NOW. На этой неделе это Stick It to the Man.В России и СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU (https://gfn.ru/). Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры, в том числе с поддержкой технологий RTX и DLSS 2.0, практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android. Также теперь играть в игры GeForce NOW могут и пользователи хромбуков.Cписок новых игр этой недели включает:Marvel’s AvengersStick It to the Man (Free on Epic Games Store— Sept 17 - 24)ULTRAKILLZero Escape: The Nonary GamesСнова в GeForce NOW:Hunt: Showdown