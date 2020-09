GeForce NOW: 6 новых игр

4 сентября 2020, 14:15

На этой неделе в сервис GeForce NOW добавлены профили для 6 новых игр, включая недавние новинки Crusader Kings III and Iron Harvest.

Напоминаем, что когда Epic Vault объявляет бесплатную игру недели, мы немедленно начинаем готовить для нее профиль в GeForce NOW. На этой неделе это Into The Breach от Subset Games.В России и СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU (https://gfn.ru/). Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры, в том числе с поддержкой технологий RTX и DLSS 2.0, практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android. Также теперь играть в игры GeForce NOW могут и пользователи хромбуков.Cписок новых игр этой недели включает:Crusader Kings III (day-and-date release on Steam — Sept. 1)Iron Harvest (day-and-date release on Steam— Sept 1)WRC 9 FIA World Rally Championship (day-and-date release on Epic Games Store— Sept 3)Gunfire RebornThe Settlers 7: History Edition (Uplay)Guild Wars: Game of the Year