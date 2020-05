22 мая 2020, 10:45

GeForce NOW: 17 новых игр

В рамках еженедельных обновлений, в Game Ready драйверы для игрового стримингового сервиса GeForce NOW добавлены профили для 17 новых игр.



В СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU (https://gfn.ru/). Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android.



Список игр включает:



Observation (day-and-date release with Steam store)

Rez Plz (day-and-date release with PC launch on Steam)

Hunting Simulator 2 (day-and-date release with PC launch on Steam)

The Wonderful 101: Remastered (new game release launched on Steam this week)

Amnesia: A Machine for Pigs

Divinity: Original Sin Enhanced Edition

Driftland: The Magic Revival

Furi

GUILTY GEAR Xrd -SIGN-

Jagged Alliance - Back in Action

Kingdom: Classic

Lords Of The Fallen

Might & Magic Heroes VII – Trial by Fire

Occupy White Walls

Syberia 3

Wargame: Airland Battle

X Rebirth