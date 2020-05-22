В рамках еженедельных обновлений, в Game Ready драйверы для игрового стримингового сервиса GeForce NOW добавлены профили для 17 новых игр.
В СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU (https://gfn.ru/). Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android.
Список игр включает:
Observation (day-and-date release with Steam store)
Rez Plz (day-and-date release with PC launch on Steam)
Hunting Simulator 2 (day-and-date release with PC launch on Steam)
The Wonderful 101: Remastered (new game release launched on Steam this week)
Amnesia: A Machine for Pigs
Divinity: Original Sin Enhanced Edition
Driftland: The Magic Revival
Furi
GUILTY GEAR Xrd -SIGN-
Jagged Alliance - Back in Action
Kingdom: Classic
Lords Of The Fallen
Might & Magic Heroes VII – Trial by Fire
Occupy White Walls
Syberia 3
Wargame: Airland Battle
X Rebirth
Последние новости
- Гаджеты | Сегодня, 12:45
Сanyon расширяет возможности подключения периферии к MacBook
- Бизнес | Сегодня, 12:15
Walt Disney сохраняет высокий уровень выручки благодаря онлайн-сервисам
- Софт | Сегодня, 11:45
В Doctor Online доступны бесплатные онлайн консультации с врачами-кардиологами
- Технологии | Сегодня, 11:15
Аппараты искусственной вентиляции легких от Vodafone Украина доставлены
- Софт | Сегодня, 10:45
GeForce NOW: 17 новых игр
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Lenovo сообщает о стабильных финансовых результатах и рекордном доходе
- Технологии | Сегодня, 9:45
Panasonic выделил 200 миллионов йен на разработку вакцины от COVID-19
- Гаджеты | Вчера, 11:15
OPPO AED Ukraine презентовала новую А серию смартфонов
- Железо | Вчера, 10:45
BIOSTAR представила новые материнские платы RACING
Последние материалы
- Аналитика | Позавчера, 15:06
"Техника на карантине" – знакомимся с решениями ColorWay для очистки электроники
- Аналитика | 17 мая, 18:20
Самое интересное за неделю. Выпуск №15 - обновлённый MiJia Electric Scooter 1S от Xiaomi
- Обзоры | 14 мая, 12:36
ColorWay CW-SP2B-PTM – ваша первая двойная "умная" розетка!
- Аналитика | 12 мая, 8:46
Самое интересное за неделю. Выпуск №14 - скидки от европейских брендов техники и старт продаж обновленного Nokia 5310
- Аналитика | 6 мая, 15:40
Самое интересное за неделю. Выпуск №13 - грандиозные скидки Фокстрот и новинки GIGABYTE
- Аналитика | 27 апреля, 7:56
Самое интересное за неделю. Выпуск №12 - сравнение iPhone SE 2 vs iPhone 11 vs iPhone XR
- Обзоры | 21 апреля, 14:05
Seagate IronWolf 10 ТБ (ST10000VN0008) – пишет для NAS!
- Обзоры | 20 апреля, 14:53
Cablexpert CC-DP-6 - 165Гц на Full HD и не только!
- Обзоры | 19 апреля, 16:26
Synology DS120j – ваш первый "карманный" сервер!
Популярные новости
- Интернет | 19 мая, 12:45
У Raketa рассказали, какие продукты чаще всего покупают через курьеров 5.00
- Интернет | 19 мая, 10:45
ТОП-5 интересных фактов об интернет-магазине FOXTROT.UA 5.00
- Железо | 19 мая, 11:27
Skyworth представляет 43-дюймовый телевизор 4К UHD Q20 AIoT Dolby Vision 3.00
- Гаджеты | Сегодня, 12:45
Сanyon расширяет возможности подключения периферии к MacBook 5.00
- Бизнес | Сегодня, 12:15
Walt Disney сохраняет высокий уровень выручки благодаря онлайн-сервисам 0.00
- Софт | Сегодня, 11:45
В Doctor Online доступны бесплатные онлайн консультации с врачами-кардиологами 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
Аппараты искусственной вентиляции легких от Vodafone Украина доставлены 0.00
- Софт | Сегодня, 10:45
GeForce NOW: 17 новых игр 0.00
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Lenovo сообщает о стабильных финансовых результатах и рекордном доходе 0.00