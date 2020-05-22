22 мая 2020, 10:45

GeForce NOW: 17 новых игр

В рамках еженедельных обновлений, в Game Ready драйверы для игрового стримингового сервиса GeForce NOW добавлены профили для 17 новых игр.

В СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU (https://gfn.ru/). Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android.

Список игр включает:

Observation (day-and-date release with Steam store)
Rez Plz (day-and-date release with PC launch on Steam)
Hunting Simulator 2 (day-and-date release with PC launch on Steam)
The Wonderful 101: Remastered (new game release launched on Steam this week)
Amnesia: A Machine for Pigs
Divinity: Original Sin Enhanced Edition
Driftland: The Magic Revival
Furi
GUILTY GEAR Xrd -SIGN-
Jagged Alliance - Back in Action
Kingdom: Classic
Lords Of The Fallen
Might & Magic Heroes VII – Trial by Fire
Occupy White Walls
Syberia 3
Wargame: Airland Battle
X Rebirth
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