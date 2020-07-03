GeForce NOW: 12 новых игр

В рамках еженедельных обновлений, в Game Ready драйверы для игрового стримингового сервиса GeForce NOW добавлены профили для 12 игр, включая Trackmania, которая стала доступна на этой неделе в Steam.
В сервисе становится доступна технология NVIDIA Freestyle — система фильтров постобработки, которыми можно разнообразить визуальный облик вашей любимой игры. Технология работает на уровне драйверов и доступна в следующих играх. Оверлей для пользователей Windows доступен через комбинацию клавиш CTRL-G; Cmd-G для macOS.
Destiny 2 вливается в список игр с поддержкой Highlights. Полный список игр с поддержкой технологии доступен по ссылке.
Также теперь, когда Epic Vault представляет бесплатную игру недели , мы незамедлительно начинаем поддерживать ее в сервисе GeForce NOW. На этой неделе мы подготовили профили для Conan Exiles and Hue.
Напоминаем также, что в GeForce NOW также доступны игры, принимающие участие в Летней распродаже Steam: ARK: Survival Evolved, Dead by Daylight, Destiny 2, Euro Truck Simulator 2, Hearts of Iron IV, Mount & Blade: Bannerlord II, Payday 2, Rocket League, Rust, Satisfactory, Terraria, The Witcher 3 и др.
Мы рады приветствовать возвращение в сервис The Isle.
В России и СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU (https://gfn.ru/). Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android.
Список новых игр этой недели игр включает:
Новые игры в сервисе:
Trackmania (new game launch on Epic & Uplay – July 1)
Conan Exiles (Epic Games Store)
Desperados III (Epic)
Far Cry 3: Blood Dragon (Epic & Uplay)
Hue (Epic)
Lethal League
Lost Castle
Mount & Blade II: Bannerlord (Epic)
Serial Cleaner
SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated (Epic)
Subnautica (Epic)
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