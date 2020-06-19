GeForce NOW: 21 новая игра, включая 14 от Square Enix

В рамках еженедельных обновлений, в Game Ready драйверы для игрового стримингового сервиса GeForce NOW добавлены профили для 21 новой игры, включая 14 проектов от Square Enix и свежие игровые релизы Hardspace: Shipbreaker и др. Fortnite запускает Chapter 2: Season 3 – пользователи GeForce NOW уже могут начать играть.
Square Enix возвращается
Легендарный издатель Square Enix возвращается в GeForce NOW на этой неделе с 14 лучшими ПК играми, и это только начало. BATTALION 1944, Boundless, Deus Ex: Human Revolution, серия Tomb Raider, включая Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition с эффектами RTX, и не только.
Новые игры с NVIDIA Highlights
На прошлой неделе мы анонсировали доступность технологии NVIDIA Highlights для пользователей GeForce NOW. Список игр с поддержкой этой технологии расширяется. На этой неделе возможность автоматической записи лучших моментов в игре появится в Rocket League от Psyonix. Полный список игр с поддержкой NVIDIA Highlights доступен по ссылке.
Также теперь, когда Epic Vault представляет бесплатную игру недели , мы незамедлительно начинаем поддерживать ее в сервисе GeForce NOW. На этой неделе мы готовили профиль для The Escapists 2.
В России и СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU (https://gfn.ru/). Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android.
Список новых игр этой недели игр включает:
Square Enix:
BATTALION 1944
Boundless
Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut
Deus Ex: Mankind Divided
Just Cause 3
Just Cause 4
Life is Strange
Life Is Strange 2
Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration
Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
Sleeping Dogs: Definitive Edition
Supreme Commander: Forged Alliance
The Awesome Adventures of Captain Spirit
Tomb Raider
А также:
Hardspace: Shipbreaker (new game launch on Steam – 6/16)
Automation - The Car Company Tycoon Game
Paladins (Epic Games Store)
Power of Seasons
SAMURAI SHODOWN NEOGEO COLLECTION (Epic)
Satisfactory (Epic)
SMITE (Epic)
Последние новости
- Связь | Сегодня, 10:45
Киевстар, Vodafone Украина и lifecell начали рефарминг спектра 900 МГц
- Связь | Сегодня, 10:15
Vodafone открывает школу big data аналитиков
- Софт | Сегодня, 9:45
GeForce NOW: 21 новая игра, включая 14 от Square Enix
- Бизнес | Вчера, 9:45
Mastercard предоставит опыт мгновенных и бесшовных онлайн-покупок на Amazon
- Гаджеты | Позавчера, 13:45
Обновлённый мини-проектор DiMagic Cube от DIGMA
- Железо | Позавчера, 13:15
Материнская плата MSI MPG Z490 CARBON EK
- Интернет | Позавчера, 12:45
Panasonic и izi.TRAVEL представляют новый аудиогид по столице Японии
- Гаджеты | Позавчера, 12:15
RAZER OPUS - новая игровая гарнитура с THX Certified audio
- Бизнес | Позавчера, 11:45
У подразделения мобильных устройств ZTE новый президент
Последние материалы
- Обзоры | Вчера, 6:21
Cablexpert TK-BASIC-03 – компактный набор инструментов на все случаи жизни!
- Обзоры | Позавчера, 9:53
Gembird WM-60RT-01 – удержит вашу “60-тку”!
- Фотогалереи | 15 июня, 9:01
Denon представляет первые на рынке AV-ресиверы с поддержкой разрешения 8K
- Аналитика | 15 июня, 6:16
Самое интересное за неделю. Выпуск №19 - защищенная новинка DOOGEE и как правильно купить кондиционер
- Обзоры | 10 июня, 13:26
THERMO TR-129A – автомобильный холодильник для семьи или большой компании!
- Аналитика | 8 июня, 13:03
Выбираем автохолодильник – актуальные решения THERMO
- Аналитика | 8 июня, 11:50
Зачем Bluetooth в мультиварке: впечатления из практики!
- Обзоры | 8 июня, 9:22
ColorWay CW-DL07FB-W - настольная лампа со встроенным аккумулятором и "сгибаемым" дизайном!
- Аналитика | 8 июня, 7:32
Самое интересное за неделю. Выпуск №18 - зачем холодильнику Wi-Fi и возобновление полноценной работы сети Фокстрот
Популярные новости
- Интернет | Позавчера, 10:15
Законопроект №2655 “Об облачных услугах” принят в первом чтении 5.00
- Связь | Позавчера, 9:45
В Николаеве начал работу сервис доставки Raketa 5.00
- Бизнес | 16 июня, 16:13
Напольные вентиляторы Holmer 5.00
- Связь | Сегодня, 10:45
Киевстар, Vodafone Украина и lifecell начали рефарминг спектра 900 МГц 0.00
- Связь | Сегодня, 10:15
Vodafone открывает школу big data аналитиков 0.00
- Софт | Сегодня, 9:45
GeForce NOW: 21 новая игра, включая 14 от Square Enix 0.00
- Бизнес | Вчера, 9:45
Mastercard предоставит опыт мгновенных и бесшовных онлайн-покупок на Amazon 0.00
- Гаджеты | Позавчера, 13:45
Обновлённый мини-проектор DiMagic Cube от DIGMA 0.00
- Железо | Позавчера, 13:15
Материнская плата MSI MPG Z490 CARBON EK 0.00