SQUARE ENIX и NVIDIA объявляют о сотрудничестве

2 мая 2018, 9:45

Square Enix, Eidos- Montreal и Crystal Dynamics объявили о сотрудничестве с NVIDIA по разработке ПК-версии игры Shadow of the Tomb Raider - новинки в серии игр Tomb Raider, получившей широкое признание и множество наград.

NVIDIA привнесет в сотрудничество свой опыт в области разработки игр и ПК, чтобы наделить игру Shadow of the Tomb Raider передовыми игровыми возможностями ПК-платформы.Эти шаги помогут геймерам полнее реализовать преимущества графических процессоров серии NVIDIA GeForce GTX 10-й серии. Компании продолжают сотрудничество, начавшееся еще с предыдущей серии Rise of the Tomb Raider.