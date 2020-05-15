GeForce NOW: 18 новых игр

В рамках еженедельных обновлений, в Game Ready драйверы для игрового стримингового сервиса GeForce NOW добавлены профили для 18 новых игр.
В СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU (https://gfn.ru/). Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android.
Список игр включает:
ATOM RPG Trudograd (released Monday, May 11; day-and-date on Steam)
Super Mega Baseball 3 (releasing Wednesday, May 13; day-and-date on Steam)
Aven Colony
Battlestar Galactica Deadlock
Bomber Crew
Children of Morta
Danganronpa V3: Killing Harmony
Dead Island: Riptide Definitive Edition
The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC
Europa Universalis III Complete
Goat Simulator
The King of Fighters XIV
Kingdom: New Lands
Men of War: Assault Squad
Party Hard
Risen 2: Dark Waters
Surgeon Simulator
The Wild Eight
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