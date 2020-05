15 мая 2020, 11:45

GeForce NOW: 18 новых игр

В рамках еженедельных обновлений, в Game Ready драйверы для игрового стримингового сервиса GeForce NOW добавлены профили для 18 новых игр.



В СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU (https://gfn.ru/). Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android.



Список игр включает:



ATOM RPG Trudograd (released Monday, May 11; day-and-date on Steam)

Super Mega Baseball 3 (releasing Wednesday, May 13; day-and-date on Steam)

Aven Colony

Battlestar Galactica Deadlock

Bomber Crew

Children of Morta

Danganronpa V3: Killing Harmony

Dead Island: Riptide Definitive Edition

The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC

Europa Universalis III Complete

Goat Simulator

The King of Fighters XIV

Kingdom: New Lands

Men of War: Assault Squad

Party Hard

Risen 2: Dark Waters

Surgeon Simulator

The Wild Eight