22 июля 2025, 9:45

США узаконили криптовалюту

Дональд Трамп выиграл вторую президентскую гонку с обещанием превратить США в криптовалютную сверхдержаву, пишет "BBC News Україна".



На этой неделе Конгресс принял криптовалютные законы, которые должны закрепить технологическое лидерство Америки в ведущей финансовой отрасли, укрепить роль доллара в мире и смягчить долговой кризис США.



Новые законы создают риски для финансовой стабильности, банковской системы и даже самой идеи криптовалюты как анонимной трансграничной альтернативы традиционным деньгам, предупреждают эксперты.



Белый дом назвал криптовалютное законодательство "историческим актом, который позволит Соединенным Штатам возглавить мировую революцию в сфере цифровых валют... укрепит национальную безопасность и статус доллара США как резервной валюты".



В пятницу Трамп собрал на торжественное подписание всех главных игроков крипторынка, похвалил их за настойчивость и поблагодарил за пожертвования на избирательную кампанию.

