США узаконили криптовалюту

Дональд Трамп выиграл вторую президентскую гонку с обещанием превратить США в криптовалютную сверхдержаву, пишет "BBC News Україна".
На этой неделе Конгресс принял криптовалютные законы, которые должны закрепить технологическое лидерство Америки в ведущей финансовой отрасли, укрепить роль доллара в мире и смягчить долговой кризис США.
Новые законы создают риски для финансовой стабильности, банковской системы и даже самой идеи криптовалюты как анонимной трансграничной альтернативы традиционным деньгам, предупреждают эксперты.
Белый дом назвал криптовалютное законодательство "историческим актом, который позволит Соединенным Штатам возглавить мировую революцию в сфере цифровых валют... укрепит национальную безопасность и статус доллара США как резервной валюты".
В пятницу Трамп собрал на торжественное подписание всех главных игроков крипторынка, похвалил их за настойчивость и поблагодарил за пожертвования на избирательную кампанию.
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