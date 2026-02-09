Криптокризис ударил по бизнесу семьи Трампа

9 февраля 2026, 12:45

Криптовалютный спад негативно сказался на бизнесе семьи президента США Трампа.

Особенно пострадала компания World Liberty Financial, управляемая его старшими сыновьями Эриком и Дональдом-младшим, в которой сам Трамп также владеет долей.Согласно Guardian, продажи токена $WLFI, приносящего 75% выручки компании, сократились на 31%, а стоимость оставшихся токенов, оцениваемых более чем в $3 млрд, быстро падает. Спад биткоина ниже $70.000 и обесценение крипторынка на $470 млрд с конца января усилили финансовые потери.