В Венгрии назвали "возмутительным" ограничение публикаций Орбана в Facebook

19 марта 2026, 14:15

Ограничение публикаций премьера Венгрии Орбана в Facebook, принадлежащей корпорации Meta, в преддверии выборов является «возмутительным», заявил госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьера Венгрии Ковач.

Ковач сообщил, что сотрудника Meta, который, предположительно, призывал ограничить контент венгерского премьера, зовут Оскар Бращиньский. Он является «партнером Meta по государственному и социальному воздействию в Центральной и Восточной Европе».По словам Ковача, Бращиньский «неоднократно демонстрировал симпатии к оппозиции Венгрии, что свидетельствует о его прямом интересе к венгерской оппозиционной политике и вызывает опасения по поводу иностранного влияния на внутреннюю политику» страны. Более того, по информации госсекретаря по вопросам международных коммуникаций, его публичный профиль в соцсетях «демонстрирует твердую проукраинскую позицию, приверженность к ЛГБТ-активизму и поддержке региональных движений, связанных с белорусской оппозицией».Ранее блогер Науфал написал в Х, что Facebook начал ограничивать публикации Орбана в преддверии апрельских выборов, параллельно с этим продвигая лидера оппозиционной партии «Тиса» Мадьяра.