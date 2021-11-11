От акций Facebook ждут взрывного роста

11 ноября 2021, 12:15

Аналитики «ФИНАМа» провели исследование с целью оценить инвестиционную привлекательность Facebook, после того как компания сменила название на Meta Platforms.

Эксперты прогнозируют, что по итогам 2021 года выручка Facebook (Meta) может вырасти на 37% в годовом исчислении. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» c целевой ценой $443,44 на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 30%.



Facebook (Meta) — американская технологическая компания, основанная в 2004 году Марком Цукербергом. Facebook владеет одноименной социальной сетью, приложениями Messenger, WhatsApp и Instagram, а также является разработчиком устройств для семейных видеозвонков под брендом Portal, устройств виртуальной реальности под брендом Oculus, пространства для совместной работы Workplace и сервиса электронных платежей Novi.



В III квартале 2021 года выручка компании уверенно выросла на 35,1% в годовом исчислении и составила $29 млрд, но впервые за последние три года показатель оказался ниже консенсус-прогноза. По мнению аналитиков «ФИНАМа», это связано с тем, что в прошедшем квартале компании пришлось увеличить общие и административные затраты, а также направлять больший объем средств на маркетинг и продажи для реализации концепции по созданию метавселенной.



28 октября глава Facebook Марк Цукерберг рассказал, что головная компания сменит название на Meta Platforms, поскольку теперь корпорация сфокусируется на создании метавселенной, где взаимодействие между людьми и бизнесом будет проходить в цифровом пространстве. Уже 2021 году Facebook планирует инвестировать около $10 млрд в проекты по созданию метавселенной, отмечается в исследовании: «Facebook (Meta) планирует до 2026 года нанять около 10 тысяч специалистов в Европе, которые будут непосредственно вовлечены в создание метавселенной. На их обучение компания планирует потратить около $150 млн. Планы Цукерберга носят глобальный и долгосрочный характер, полностью претворить в жизнь свои идеи он намерен в течение 10-15 лет».



Эксперты полагают, что даже на фоне глобальных изменений в компании и значительных финансовых расходов акции эмитента сохранят высокую привлекательность, особенно в долгосрочной перспективе. Фундаментом для стабильности Facebook (Meta) является тот факт, что эмитент не имеет долговой нагрузки, считают аналитики: «По состоянию на конец III квартал 2021 года на балансе компании находилось $14,5 млрд денежных средств и эквивалентов, также $43,6 млрд составляли краткосрочные вложения в ценные бумаги. Facebook (Meta) не имеет займов и долгов, таким образом, ее отрицательный чистый долг составляет $58 млрд».



Драйверами роста, по мнению аналитиков, станут развитые технологии виртуальной и дополненной реальности, которые станут основой для создания метавселенной. Внедрение собственной платежной инфраструктуры позволит не зависеть от партнеров, а маркетплейс станет хорошим дополнением к функционалу приложения Facebook и может обеспечить приток новых пользователей.



Основными факторами риска аналитики называют борьбу с крупными монополиями в США и претензии Агентства по защите прав потребителей в США, связанные с ненадлежащей защитой данных пользователей. Впрочем, данные риски, по мнению аналитиков «ФИНАМа», не способны серьезно повлиять на развитие корпорации: «В последние два месяца акции Facebook (Meta) чувствуют себя не лучшим образом под влиянием негативного новостного фона. Благодаря просадке в настоящий момент бумаги торгуются дешевле аналогов по фундаментальным показателям и могут быть интересны для покупки. В 2022 году темпы роста финансовых показателей компании, вероятно, замедлятся, но в 2023 году вновь вырастут».