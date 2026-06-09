США впервые потеряли боевой вертолет Apache за время войны с Ираном

9 июня 2026, 13:15

В районе Ормузского пролива потерпел крушение ударный вертолет Apache Армии США, оба члена экипажа были благополучно спасены, пишет NYT.



На данный момент до конца не ясно, был ли борт сбит иранским огнем, произошел ли технический сбой или же имела место иная непредвиденная ситуация.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что с американскими пилотами все в порядке. Белый дом пока не предоставил подробностей, отметив лишь, что официальный отчет о происшествии будет опубликован в ближайшее время.



Эта авария стала первой подтвержденной потерей машины данного класса в ходе текущего конфликта.