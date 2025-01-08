Facebook и Instagram откажутся от фактчекеров — заявление Цукерберга

8 января 2025, 10:15

Гендиректор Meta Марк Цукерберг объявил о кардинальном пересмотре своей политики модерации, чтобы снизить цензуру и восстановить свободу слова в Facebook и Instagram.

Компания откажется от проверки фактов в соцсетях в пользу системы «Примечания сообщества», взяв курс на свободу самовыражения.



«Мы достигли точки, когда у нас стало слишком много ошибок и цензуры. Недавние выборы стали переломным моментом в пользу того, чтобы снова поставить свободу слова в приоритет», — сказал Цукерберг.

Он также отметил, что Meta намерена сотрудничать с избранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы «дать отпор правительствам, которые преследуют американские компании и требуют ужесточения цензуры».



СМИ писали, что Facebook по каждой стране определял проверяющих контента. Например, проверкой контента именно для Украины занимались StopFake, VoxCheck, Myth Detector и т.д. Довольно часто в результате таких «проверок» из Facebook исчезали и не восстанавливались посты граждан, связанные с тематикой мобилизации.