Пользователям Facebook и Instagram разрешили оскорблять женщин и ЛГБТ

10 января 2025, 15:15

Как сообщает CNN, параллельно с анонсом об отказе от фактчекеров, Meta обновила свою политику в отношении контента, разжигающего ненависть.

В соцсетях Facebook и Instagram отменят ряд запретов на оскорбления по внешности, религии, расе и другим категориям.

В рамках новой политики не будут удаляться посты, в которых женщин называют «предметами домашнего обихода или вещами», а трансгендеров и небинарных людей - местоимением «оно» или психически больными.Ранее основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал заявление Марка Цукерберга о сокращении цензуры на платформах Facebook, Instagram и Threads. Он отметил, что в Meta ничем не рискуют, добавив, что «гордится тем, что Telegram поддержал свободу слова задолго до того, как это стало политически безопасно». Он подчеркнул, что ценности его компании «не зависят от избирательных циклов в США».«Но настоящее испытание новых ценностей произойдет, когда политические ветры снова изменятся. Легко говорить, что вы что-то поддерживаете, когда вы ничем не рискуете», - написал Дуров в своём канале.