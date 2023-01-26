В Roosh Сергея Токарева встретили новый год в метавселенной

26 января 2023, 12:55

Из-за войны во многих компаниях сотрудники разбросаны по разным частям света. Да и настроение сейчас у людей не очень праздничное.

Но всё-таки нужно проводить встречи, строить планы, обсуждать итоги года. Айтишники из Roosh Сергея Токарева решили сделать это в метавселенной.

Платформа PartySpace позволяет выбирать разные площадки, на которых пройдет встреча. Стандартную модель можно дополнительно украсить и доработать, чтобы сделать пространство действительно "своим" – разместить логотипы, лозунги, месседжи, визуализировать некоторые элементы отчетов и многое другое.

Традиционный для коллег Сергея Токарева Synchro Day длился три часа. Чтобы удерживать внимание людей, все это время, нужно было хорошо подготовиться. Сотрудники платформы метавселенной накануне разослали гайды участникам ивента, проводили репетиции со спикерами. По традиции на Synchro Day компания не приглашает профессиональных ведущих: привлекает к проведению мероприятия команду. Как и на обычных митингах, нужно подготовить сценарий и позаботиться о возможных сложностях: "Особенность метавселенной в том, что ведущий должен объяснять и напоминать вещи, которые на офлайн-ивентах не проговариваются: как двигаться по пространству и общаться, помочь спикерам с функционалом", – рассказывает директор по креативным коммуникациям компании Александра Бородина. Кроме того, бывают специфические проблемы, с которыми в реальной жизни мы не сталкиваемся, например, выступающий может неожиданно "зависнуть" из-за исчезновения сети.

Это уже вторая встреча Сергея Токарева с сотрудниками, которая проходит в формате метавселенной. Полгода назад компании Roosh исполнилось два года. По случаю дня рождения, агентство Gather создало виртуальный корабль. Разработчики сделали большую скидку потому, что поддерживают Украину и наши предприятия, – за весь объем работ, который обычно стоил бы 12 тыс. долларов, Gather взяла символические 100 долларов.

Даже для тех, кто никогда не слышал о метавселенной, не составит большого труда научиться в ней ориентироваться. Для привыкания достаточно около получаса. Очень быстро понимаются принципы движения, механики, взаимодействия с различными предметами и другими аватарами. Создать свое собственное "виртуальное я" тоже просто – на некоторых платформах, например PartySpace, достаточно загрузить фото, на других существует специальный конструктор аватаров.

Как рассказывает шеф-сомелье Good Wine Роман Ремеев, для которого день рождения Roosh был первым опытом выступления в подобном формате: "Сложнее всего было понять, как развлекать аудиторию, – говорит Ремеев. – Будет ли людям интересно? Или я буду как фоновое радио, или даже буду раздражать, и меня будут отключать?". Однако довольно быстро он почувствовал, что его слушают, присутствующим интересно и тогда дискомфорт мгновенно исчез.

Всем участникам мероприятия понравилось общение в формате метавселенной. Конечно, это не может заменить традиционные встречи, однако создает эффект максимального присутствия и коммуникации с друзьями.

*Справка: Roosh – это отечественная IT-компания, специализирующаяся на проектах в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Ее основал Сергей Токарев в 2021 году. На сегодняшний день Roosh включает в себя венчурную студию Pawa, фонд Roosh Ventures, community building, платформу AI HOUSE, технологический университет SET University широко известный стартап Reface и др.