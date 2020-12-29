Новогодний лайфхак: как и где купить подарки в последний момент

29 декабря 2020, 19:14

Уходящий год не был подарком. Именно поэтому новый 2021 год точно должен быть с подарками!

Время настолько быстро бежит, трудно поверить, что через каких-то два дня наступит Новый год. Еще и погода за окном не добавляет праздничного настроения. Но праздник никто не отменял, поэтому если вы из тех, кто думает о подарках в последний момент, ловите новогодний лайфхак от сети Фокстрот.

Что же купить

Фитнес-браслет – измеряет пульс и скорость движения, считает количество пройденных шагов, отслеживает качество сна и насыщенность организма водой, а еще принимает сообщения, звонки, почту и поддерживает шеринг с сетями. Но главное – здесь есть 11 режимов для занятий спортом!

Модель: Фитнес-браслет XIAOMI Mi Smart Band 5 Black

Стоимость: 999 грн с праздничной скидкой.

Беспроводные наушники – выбор здесь огромен, но стоит обратить внимание на функционал. К примеру, голосовое управлением регулировки громкости и переключения песен – основные характеристики современной гарнитуры. К примеру

Модель: Гарнитура JBL TUNE 120TWS Black

Стоимость: 1799 грн с праздничной скидкой.

Электрическая зубная щетка – благодаря такому подарку легко обеспечить близкому человеку красивую улыбку и такое же настроение!

Модель: Зубная щетка BRAVIS с футляром Travel Black 5 in 1 (XM-801Black).

Стоимость: 399 грн с праздничной скидкой.

Рюкзак для ноутбука – более мужской подарок исходя из его минималистичного стиля.

Модель: Рюкзак LENOVO Casual B210 черный (GX40Q17225)

Стоимость: 599 грн.

Маникюрный набор – в противовес предыдущему варианту – чисто женский подарок. Здесь целых восемь насадок для рук и ног, для мягких пяток и ухоженных ногтей. Работает аппарат от сети или на аккумуляторах.

Модель: Маникюрный набор MAXWELL MW-2601

Стоимость: 565 грн.

Робот-пылесос – девайс для всей семьи, который станет незаменимым помощником в быту. Он возьмет на себя все хлопоты по обеспечению чистоты, а вы сможете проводить вместе больше свободного времени.

Модель: Робот-пылесос SAMSUNG VR05R5050WK/EV

Стоимость: 6499 грн. со скидкой

Комплект блогера – мечта едва ли не каждого подростка. Удивите своего юного тиктокера, положив ему под елку такой подарок. Что может быть включено в комплектацию: кольцевая Led-лампа, штатив, микрофон-петличка, держатель для смартфона, пульт дистанционного управления.

Модель: Комплект блогера 5 в 1 GELIUS Blogger Set Life Hack Improved GP-BS002

Стоимость: 999 грн. со скидкой

Где покупать

Широкий выбор годных гаджетов со скидками до 70% предлагает сеть электроники Фокстрот. Покупайте в магазине или заказывайте на сайте подарки для всей семьи.

Как быстро получить

Лучший вариант – заказать онлайн и воспользоваться сервисом экспресс-доставки техники за 2 часа. Еще один вариант – оформить заказ на сайте и забрать по удобному адресу в тот же или на следующий день. Ну, и конечно, для тех, кто привык к традиционному шопингу – посетить магазин Фокстрот в вашем городе и купить все, что понравится.

И пусть в новом году все сложится!