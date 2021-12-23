AMAZFIT представил праздничные циферблаты для новогоднего сезона

23 декабря 2021, 9:45

Amazfitт - бренд, принадлежащий Zepp Health (NYSE: ZEPP), представил серию умных анимированных циферблатов, которые создают праздничное настроение и дадут каждому возможность для самовыражения.



Amazfit выпустил новые варианты дизайна их в ограниченном количестве и рекомендует своим пользователям использовать для создания приятной праздничной атмосферы.

Циферблаты для часов «Обратный отсчет до Рождества» и «Обратный отсчет до Нового года» разработаны специально для последних моделей Amazfit GTR 3 и GTS 3 Series в честь приближающихся праздников. Эти анимированные циферблаты со снежинками, воздушно танцующими в воздухе, и цветущими в небе фейерверками, создают атмосферу праздника.Они уже доступны в Zepp App’s store, где скоро также появятся дополнительные циферблаты, автоматически устанавливаемые на Рождество и Новый год.Для свежих новинок Amazfit GTR 3 и GTS 3 Series доступна еще и коллекция из более чем 150 других циферблатов, в которой каждый имеет потрясающие иллюстрации, а некоторые из них – еще и динамическую анимацию. В числе фаворитов - циферблат «Fox», который идеально подходит для осенних условий, а «Paper Cut Autumn» - приглашение отправиться на равнины экзотической пустыни, и не менее интересный циферблат «Lucky Dices».Помимо анимированных циферблатов, среди лучших рекомендаций – статические циферблаты Amazfit. Самый популярный из них «Heart of Sea» подчеркивает красоту, скромность и простоту благодаря металлическому дизайну, а «Cool Data» идеально подходит для активных исследователей, ищущих нотку современности.Также в коллекции есть другие яркие и стильные варианты. Цвета «Цифровой радуги» дополнят вашу яркую и свежую энергию, «Красочная жизнь» идеально подходит для тех, кто стремится выразить яркость. А простой дизайн «Полосатой Цифры» делает умные часы настоящим произведением искусства на вашем запястье.Amazfit имеет интуитивно понятный и удобный графический веб-инструмент, который позволяет проявлять свои творческие способности и разрабатывать уникальные циферблаты, отражающие их стиль. В январе 2022 года разработчики Amazfit смогут загружать и делиться своими персонализированными циферблатами в официальном магазине циферблатов приложения Zepp. Еще один инструмент для разработки, предназначенный только для потребителей, также появится в сети в 2022 году, обогатив экосистему циферблатов Amazfit.