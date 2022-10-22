Образовательная выставка "Наука — это она" держит курс на Европу и США

22 октября 2022, 12:28

Арт-проект Сергея Токарева «Наука — это она» представит истории украинских женщин-учёных всему миру.

Инициатива «Наука — это она» посвящена двенадцати выдающимся женщинам-учёным XX и XXI веков, которые родились в Украине. С её помощью авторы хотят показать, что женщины интересуются сферой STEM (Science, Technology, Engineering, Math) ничуть не меньше, чем мужчины, и могут добиться огромных успехов в этом деле, невзирая на гендерные стереотипы.

О ключевой миссии, ближайших планах и главных достижениях проекта поведал один из его инициаторов — инвестор и основатель IT-компании Roosh Сергей Токарев.

Идея образовательного проекта возникла на втором году существования STEM is FEM. Организаторы обратили внимание на то, что публика, а в частности молодое поколение, знает очень мало учёных среди женщин, рассказал Сергей Токарев.

Презентовать проект решили в виде портретной выставки. Картины, через которые публика могла бы познакомиться с историями каждой из героинь, создали пять молодых украинских художников и художниц: Сергей Майдуков, Анна Сарвира, Женя Полосина, Оля Дехтярева и Анна Иваненко.

Затем у каждой иллюстрации появилась уникальная, необычная подпись в формате эссе. Их авторами стали талантливые украинские школьницы и студентки. Работы выбирались на конкурсной основе. Участниц было много — более пятисот, однако победу одержали двенадцать лучших сочинений — по одному для каждого портрета, вспоминает Сергей Токарев.

Девушки-лауреатки получили ценные призы от STEM is FEM — гранты на обучение. Средства собирали посредством благотворительного аукциона, который прошёл в день открытия «Наука — это она» в Киеве. На мероприятии удалось собрать более 40 000 долларов.

Огласка, которую выставка получила в столице, не осталась незамеченной в других регионах страны, рассказал Сергей Токарев. Экспозицию уже увидели в Запорожье, Львове, Полтаве, Кривом Роге и нескольких других городах.

Заинтересовались проектом и образовательные учреждения. Организаторы разослали сотни бесплатных экземпляров выставочных картин по всей Украине, так что теперь школы, вузы, библиотеки могут проводить презентации самостоятельно и тем самым вдохновлять ещё больше школьниц и студенток на изучение науки.

Расширение географии «Наука — это она» не закончилось на украинских городах. Создатели проекта решили провести её за границей на иностранных языках. Первый такой показ состоялся в сентябре в Берлине. В конце октября экспозицию представят в украинском посольстве в Бельгии. Далее на очереди Нидерланды, Великобритания, Болгария.

Как отмечает Сергей Токарев, арт-инициатива привлекает внимание представителей разных сферы, не только технической. Для подготовки презентации в Болгарии были приглашены студентки гуманитарных факультетов из львовских и софийских вузов. Благодаря их совместному переводу эссе о 12-ти героинях выставки можно будет прочитать на болгарском языке.

Следующий год станет для «Наука — это она» не менее продуктивным. Экспозицию организуют для представителей стран-делегатов ЮНЕСКО во Франции. Затем проект посетит другие континенты. Уже известно, что презентацию картин покажут на международной панельной дискуссии о роли женщин в науке в Соединённых Штатах.