Что такое Сообщество Diia.City United, как оно работает и какими преимуществами

23 февраля 2024, 16:09

Сергей Токарев: Сообщество станет эффективным инструментом для решения запросов украинского ІТ

Чтобы повысить эффективность ІТ-сферы в Украине, представители разных tech-компаний создали Сообщество Diia.City United. Его главная цель заключается в формировании прозрачных и понятных бизнес-правил, а также налаживании диалога с властью. Об этом на своей странице в Facebook рассказал партнёр Roosh и ІТ-инвестор Сергей Токарев.

«Как известно, ІТ составляет примерно 5% ВВП страны. Это более 40% экспорта и 8 миллиардов долларов оборота. Но это ещё не предел. ІТ-сферу можно улучшить и значительно повысить её эффективность. Именно для этого и создали Сообщество. Оно поспособствует поиску решений актуальных проблем в сфере ІТ. Этот инструмент способен повлиять на достижение высокого уровня правовой прозрачности, создание благоприятного бизнес-климата, обеспечение защити правового режима», – говорит бизнесмен.

Инвестиционная группа Roosh входит в состав основателей Diia.City United. Кроме неё, над созданием Сообщества работали такие украинские бизнесы, как MacPaw, Genesis, Monobank, Netpeak Group и Ajax Systems.

Презентация Сообщества произошла 6 февраля в Киеве. Во время проведения были оглашены стратегические приоритеты:

Создание честных правил взаимодействия между ІТ-компаниями и властями;

развитие образовательных мероприятий;

усиление защиты и доработка Дія.City;

поиск путей решения проблем tech-индустрии.

Сергей Токарев добавил, что среди приоритетов ещё нужно отметить ускорение процесса интеграции ІТ-сферы нашей страны в глобальный рынок. При этом важно построить пространство с честными правилами равенства, разнообразия и инклюзии.

На мероприятии присутствовал основатель и СЕО MacPaw, президент Diia.City United Александр Косован. Во время выступления он указал на то, что сегодня наше государство имеет множество талантливых специалистов, идей и технологий, которые позволяют нам быть среди лидеров на технологическом уровне. Но чтобы реализовать этот потенциал, в Украине должны действовать прозрачные правила.

«Наша цель – наладить двусторонний диалог с властью, чтобы ІТ-бизнес и государство учитывали не только собственные проблемы, но и запросы друг друга», – говорит Александр Косован.

Во время презентации Сообщества основатели обсуждали условия ведения бизнеса в tech-индустрии. Речь шла о необходимости создания удобных и прозрачных правил в Украине. Благодаря этому компании смогут привлечь больше инвестиций с других стран, а также продемонстрируют максимальный рост и развитие.

Ещё Сергей Токарев отметил то, что современный украинский бизнес – закаленный из-за многочисленных кризисов. Специалисты умеют действовать сообща и способны находить креативные пути решения разных задач.

Наталия Микольская, которая является исполнительной директоркой Сообщества, подчеркнула, что на мероприятии говорили не только о потребностях украинских компаний, но и продемонстрировали их возможности, которые могут помочь стране.

Дополнительно на мероприятии присутствовали представители посольств ЕС и G7, инфлуенсеры, народные депутаты и инвесторы. Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации, тоже выступил с речью, во время которой рассказал о важности объединения представителей ІТ-индустрии. Он высказал свою уверенность в том, что Diia.City United способна стать мощным кейсом для сотрудничества между государством и технологическими компаниями. В конце выступления министр поблагодарил всех, кто присоединился к мероприятию, а также призвал бизнесы продолжать верить и активно развивать проект.