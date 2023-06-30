Сергей Токарев: нет юридической системы, которая была бы готова к развитию ИИ

30 июня 2023, 16:58

Мир не был готов к такому стремительному развитию искусственного интеллекта. Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" рассказал Сергей Токарев , соучредитель компании Roosh и основатель технологического университета SET University. Бизнесмен уверен: одновременно с совершенствованием ИИ, человечеству предстоит много работы по определению рамок этичности и правомерности использования таких технологий.

"В мире нет такой юридической системы, которая была бы готова к такому стремительному развитию ИИ. В традиционном праве все просто: есть закон и есть человек, который нарушает этот закон — и он должен быть наказан. Но, скажите, кого наказывать, если человек пострадал в результате алгоритма искусственного интеллекта? Кто виноват: автор алгоритма? Пользователь? Сейчас возникает много вопросов, на которые ни у кого нет ответа", — отмечает Сергей Токарев.

Предприниматель подчеркивает: сейчас искусственный интеллект значительно ограничен в этическом плане — например, он не выдает результаты, которые могут быть опасны для людей. Но в будущем отдельные компании и правительства смогут разрабатывать собственные модели, ничем не ограниченные — и это будет невозможно проконтролировать.

По его словам, вскоре ИИ в целом перейдет от простых задач к значительно более сложным. Технологии могут достичь такого развития, что люди точно будут знать, что разговаривают не с искусственным интеллектом, только тогда, когда будут видеть перед собой собеседника.

Сергей Токарев отмечает: если человек хочет получить мощный инструмент, стоит уже начать разбираться в том, как пользоваться ИИ. Предприниматель считает, что искусственный интеллект должен взять на себя рутинные монотонные задачи — как в частной жизни, так и на работе.

"Мы можем говорить об очень серьезной конкуренции для Google. И я скажу даже больше: в Google действительно переживают из-за развития того же GPT. Кому нужен поисковик, который руководствуется рекламой, если можно до мельчайших деталей сформулировать запрос для ChatGPT — и получить точное решение задачи?", — объясняет Сергей Токарев.

Поиск информации — это не единственное, с чем может помочь искусственный интеллект. Он может взять на себя функции персонального ассистента: сортировать электронные письма, анализировать календарь или упорядочивать списки дел. Еще одно использование — служба поддержки. ИИ способен мгновенно анализировать данные пользователя и предоставлять необходимую информацию о продукте или услуге. Технологии даже смогут озвучивать эти ответы, поэтому привлечение человека будет минимальным — только "натренировать" ИИ.

"Есть такой американский предприниматель Рид Хоффман, он был инвестором-основателем компании OpenAI. И я слушал подкаст, который Хоффман ведет вместе с ChatGPT, который озвучивают! Это невероятные технологии — они улавливают тон человека, имеют ответы, которые он хочет услышать", — делится Сергей Токарев.

Предприниматель отмечает: ранее считалось, что первыми искусственный интеллект сделает невостребованными рабочие профессии. А получилось наоборот — под угрозой оказались творческие специальности. ИИ работает с изображениями, текстами, может даже написать несложную мелодию. И все же это не значит, что художники вообще не будут нужны — просто они будут нужны компаниям в значительно меньшем количестве. Например, вместо того, чтобы платить команде художников, работодатели могут платить одному человеку, который умеет пользоваться искусственным интеллектом и на основе его идей создавать продукт.