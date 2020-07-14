LEGO Group возвращает поп - арт на стены наших домов

14 июля 2020, 11:15

LEGO Group презентует новую серию для творческого самовыражения вместе с вашими любимыми героями.

Четыре новых набора для творчества LEGO® Art предлагают взрослым – великим почитателям поп -культуры, воплотить свою страсть в реальность посредством творчества.



Поклонники Энди Уорхола, Мэрилин Монро, группы «Битлз», культовых персонажей вселенной Marvel и галактики «Звездных войн» имеют возможность отдать дань своим кумирам, создав собственноручно уникальные портреты от LEGO и украсив ими дом, офис или любое другое место, где можно наслаждаться их музыкой, фильмами или картинами.



Наборы LEGO Art — это новый творческий опыт, своеобразная арт - терапия для взрослых, помогающая расслабиться и «подзарядиться» в процессе перевоплощения пустого полотна (или, в этом случае, базовой основы) на яркий арт - объект при помощи плиток LEGO. Каждый набор — это возможность творческого самовыражения: вы самостоятельно решаете, какой вид будет иметь ваша картина. Кроме того, вы сможете легко и быстро обновить её, если возникнет желание добавить в интерьер нотку новизны. В состав каждого из четырёх новых наборов входит уникальная плитка — настоящее произведение искусства — и подвесной элемент, позволяющий легко закрепить объект в любом месте.



Основываясь на данных нового исследования, которое провели специалисты LEGO Group, 73% взрослых постоянно ищут новые способы релаксации , поэтому в состав каждого набора LEGO Art добавили уникальный саундтрек — опцию, которая обогатит процесс создания арт -объекта незабываемыми впечатлениями. И не важно что воспроизводит саундтрек — или это захватывающие рассказы от создателей «Железного человека» и «Звёздных войн», или это истории из жизни Энди Уорхола и «Битлз», — мастер глубоко погружается в атмосферу творческого вдохновения и отдыхает, наслаждаясь ощущениями причастности к сотворению любимой музыки, картины или фильма.



Набор LEGO Marvel Studios Iron Man можно будет приобрести только в фирменных магазинах LEGO и на сайте LEGO.com

Остальные три набора будут ожидать покупателей в розничной сети с 1 августа 2020 года.



• LEGO Andy Warhol’s Marilyn Monroe — поклонники направления поп – арт и творчества Энди Уорхола смогут воссоздать его известный трафаретный портрет Мэрилин Монро 1967 года. Это возможно сделать с помощью плиток LEGO как в близком к оригиналу ярко-розовом цвете, так и в трёх других цветах на выбор. Хоть поклонники графического дизайна выберут цвет, ориентируясь, прежде всего, на собственный художественный вкус, новые интересные факты из биографии известного творца от людей, которые хорошо знали его при жизни, помогут им лучше сориентироваться в своём выборе.

• LEGO The Beatles — меломаны смогут почувствовать атмосферу фандома «Битлз» в собственном доме, создавая при помощи плиток LEGO портрет любого участника любимой группы — Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона или Ринго Старра. Каждый набор позволит создать четыре отдельных портрета или собрать легендарную ливерпульскую четвёрку вместе. Во время создания арт - объекта фаны «Битлз» смогут слушать музыку любимой группы и интересные рассказы друзей известных музыкантов — это обязательно придаст им вдохновения!

• LEGO Marvel Studios Iron Man — этот набор 3 в 1 позволит поклонникам «Железного человека» выбрать для своего супер - героя любую броню: MARK III, HULKBUSTER MARK I или MARK LXXXV. Как только выбор сделан, создатели смогут как следует «подпитаться», включив саундтрек с захватывающими подробностями о том, как создавался набор, и рассказами экспертов Marvel. Поклонники, желающие «материализовать» Тони Старка, получив при этом «все и сразу», могут объединить три набора в один — так они гарантировано создадут своего идеального Железного человека.

• LEGO Star Wars The Sith — встречайте культовых злодеев из далекой галактики, представленных в наборе 3 в 1. Воссоздайте портрет одного из известных ситхов — Дарта Вейдера, Дарта Мола или Кайло Рена. Если же вы хотите перевести свой арт - объект на более высокий уровень, объедините три набора в один и создайте супер -стену Дарта Вейдера™. Слушайте музыку из фильма и интересные истории от создателей «Звёздных войн»™, и пусть во время создания вашего шедевра с вами прибудет Сила!



Луиза Элизабет Бонтофт, главный дизайнер LEGO Group, прокомментировала цель создания наборов так: «Не секрет, что после тяжелого рабочего дня взрослые всегда ищут способы избавиться от стресса, вот мы и подумали: что для этого может быть лучшим, нежели делать что-то, что является твоей настоящей страстью?



Создавая эти наборы, мы верили, что сможем вдохновить киноманов, меломанов и поклонников графического дизайна погрузиться в мир искусства и творчества, связанный с их кумирами. Мы искренне считаем, что этот новый опыт поможет взрослым расслабиться, сосредоточиться на творчестве и в конце концов создать хороший арт - объект, который идеально отобразит их индивидуальность».



После запуска LEGO DOTS — концепции, которая предлагает детям новый метод творческого самовыражения через искусство, — эти настенные наборы являются следующей творческой концепцией 2D плиток, которую LEGO Group представляет в этом году.