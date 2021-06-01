Pop It: что это, как использовать и выбрать

1 июня 2021, 19:20

Яркая сенсорная игрушка с вечными пузырьками – это поп-ит. В этом году он приобрел феноменальную популярность. И неслучайно его оценили дети и взрослые. Это вневозрастная игрушка, которая претендует на то, чтобы задержаться с нами надолго. По тактильным ощущениям она похожа на упаковочную пузырчатую пленку, которую обожают лопать практически все. А если представить, что она бесконечная? Именно это и предложено в поп-итах.

Поп-ит – один из самых простых и в то же время увлекательных антистрессов и по совместительству сенсорных игрушек. Силиконовый лист, которому придали характерную пузырчатую форму, можно использовать сколько угодно раз. Дело в том, что когда с одной стороны пузырек вдавливается и образуется ямка, то с другой возникает полусфера. Чтобы продолжить лопать, нужно только перевернуть лист – и игра продолжается, и так бесконечное количество раз.

Подобные упражнения не только успокаивают, поэтому поп-ит и называют антистрессом, но и развивает мелкую моторику. Это как раз очень полезно для детей. А еще производители постарались создать огромное разнообразие цветов, форм, размеров.

Самые простые поп-иты – одноцветные силиконовые квадраты или круги. Есть радужные и принтованные. А найдутся и разнообразные животные, фрукты, персонажи мультфильмов. Для взрослых и детей постарше, например школьников, подойдут вариации поп-итов – симпл-димпл. Это более компактные пупырки, которые могут быть представлены в виде брелоков.

Такая простая, казалось бы, игрушка, но выбор настолько огромный, что можно и растеряться. Предлагаем такие рекомендации:

ориентируйтесь на возраст. Предложены разные формы и расцветки – радужный единорог, скорее всего, понравится маленькой девочке или школьнице. Для мальчика можно подобрать одноцветный поп-ит или принтованный;

уделите внимание размерам. В зависимости от того, где будет использоваться игрушка, следует подбирать габариты. Pop It бывает очень компактным, буквально на 2 пупырышка, или крупнее – до 14х14 см;

помните о предпочтениях и вкусах. У каждого они свои, и если ищете для ребенка, который уже может объяснить, что он хочет, то лучше выбирать вместе с ним.

А еще при выборе игрушки следует искать надежного продавца. Например, купить Pop It антистресс можно тут https://leva.com.ua/razvivajushhie/pop-it/. Оригинальные игрушки, высокое качество и доступные цены гарантированы.

Кроме вдавливания пузырьков, есть много других вариантов использования поп-итов. Хотя самый распространенный – именно лопанье, которое увлекает взрослых и детей. Кроме того, попробуйте поиграть так:

- поиск шарика. Кроме поп-ита, потребуются шарик размером не больше полусферы и участие как минимум 2 игроков. Под один из пупырышков помещается шар, так, чтобы участники этого не видели. Далее каждый из игроков нажимает в произвольном порядке на пузырек. Выигрывает тот, кто первым найдет спрятанное. В этом случае чем больше игровое поле, тем лучше;- скоростное нажимание. Включается таймер, и каждый игрок (нужно как минимум два человека и столько же поп-итов) вдавливает пузырьки. Кто справится быстрее, тот и победил;- кто первый. Тут потребуется кубик. Каждый из игроков бросает его и нажимает выпавшее количество пузырьков. Выигрывает тот, кто быстрее завершит цикл.

Это самые простые варианты игры, но, имея фантазию, можно придумать собственные. Причем игрушка недорогая, и можно купить такую для каждого члена семьи и устраивать целые соревнования.