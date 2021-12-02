lifecell начинает сотрудничество с криптовалютной биржей WhiteBIT

2 декабря 2021, 11:15

Мобильный оператор lifecell заключил соглашение о партнерстве с криптовалютной биржей WhiteBIT. Результатом сотрудничества станет расширение круга возможностей для абонентов, которые интересуются криптовалютами.



Сотрудничество lifecell и WhiteBIT ― первое в Украине партнерство мобильного оператора и криптовалютной биржи. Целью сотрудничества является развитие криптоиндустрии, создание и внедрение инновационных продуктов. Это обеспечит лучший клиентский опыт в использовании современных цифровых технологий.



Теперь все абоненты lifecell, которые интересуются инновациями, финансовыми продуктами и инвестициями, получают уникальные возможности. Они могут зарегистрироваться на WhiteBIT и удобно покупать криптовалюту с помощью мобильного телефона, получая при этом бонусы от оператора.



«Мы считаем сотрудничество с отраслью FinTech стратегически важной для нашей компании. В мировой практике существует много примеров успешного партнерства телеком-операторов с финансовыми организациями и компаниями, оказывающими блокчейн-услуги. lifecell подписал соглашение и начинает сотрудничество с крупной криптовалютной биржей WhiteBIT, ежедневный торговый оборот которой составляет 1 млрд долларов. Результатом сотрудничества станет совместное создание и внедрение инновационных продуктов и технологических интеграций», ― комментирует директор по развитию бизнеса lifecell Артур Аревшатян.



Бонусы для абонентов lifecell, которые обслуживаются на условиях предоплаты или индивидуального контракта:



- Упрощенная регистрация на криптобирже WhiteBIT по номеру телефона lifecell;

- После регистрации на WhiteBIT абонент будет получать 5 ГБ интернета от lifecell, а начиная с 02 декабря 2021 года ― ещё и безлимитный доступ к приложению и веб-сайту WhiteBIT в пределах Украины при внесении абонплаты по текущему тарифу.



Абоненты lifecell, которые будут покупать криптовалюту на WhiteBIT, получат дополнительные бонусы от мобильного оператора:

- При первой покупке Bitcoin на сумму 200 грн ― 10 ГБ интернета на 4 недели.

- При первой покупке Bitcoin на сумму 500 грн ― 20 ГБ интернета, 500 минут на звонки по Украине и 50 SMS на 4 недели.

- При первой покупке Bitcoin на сумму 1000 грн ― 50 ГБ интернета, 1000 минут на звонки по Украине и 100 SMS на 4 недели.



К тому же абоненты lifecell, которые приобретут Bitcoin на WhiteBIT до конца февраля 2022 года, станут участниками розыгрыша ценных призов от WhiteBIT.