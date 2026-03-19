В США суд обязал возобновить вещание "Голоса Америки"

19 марта 2026, 12:15

Суд постановил, что Агентство США по глобальным медиа (USAGM) должно отменить свое решение об отстранении от работы более 1000 сотрудников "Голоса Америки", сообщает NBC News.

Из-за сокращений, проведенных администрацией Трампа, вещание "Голоса Америки" было ограничено всего четырьмя языками, что стало резким падением по сравнению с прежними 49 языками, на которых станция вещала для 420 млн человек в более чем 100 странах. По данным USAGM, при администрации Байдена в штате VOA работало около 1000 федеральных служащих.