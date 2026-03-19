19 марта 2026, 12:15

В США суд обязал возобновить вещание "Голоса Америки"

Суд постановил, что Агентство США по глобальным медиа (USAGM) должно отменить свое решение об отстранении от работы более 1000 сотрудников "Голоса Америки", сообщает NBC News.

Из-за сокращений, проведенных администрацией Трампа, вещание "Голоса Америки" было ограничено всего четырьмя языками, что стало резким падением по сравнению с прежними 49 языками, на которых станция вещала для 420 млн человек в более чем 100 странах. По данным USAGM, при администрации Байдена в штате VOA работало около 1000 федеральных служащих.


