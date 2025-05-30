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30 мая 2025, 8:15

Politico: все оставшиеся сотрудники "Голоса Америки" будут уволены

Все оставшиеся после сокращений штатные сотрудники «Голоса Америки» на этой неделе, как ожидается, получат уведомления об увольнении.

Об этом пишет Politico, со ссылкой на источники.

В начале мая администрация Трампа сократила почти 600 человек в «Голосе Америки». Ожидающиеся на этой неделе увольнения коснутся 800 оставшихся сотрудников. По словам источников, уведомления об увольнении, которые коснутся всех оставшихся, означают фактическое закрытие вещания.

В марте «Голос Америки» приостановил работу после того, как Трамп распорядился провести масштабные сокращения сотрудников в 7 федеральных агентствах, и в том числе в Агентстве по глобальным медиа (USAGM). Белый дом обвинил «Голос Америки» в распространении «радикальной пропаганды». «Голос Америки» подал иск, назвав закрытие агентства незаконным, но суд заявил, что не будет вмешиваться в действия администрации Трампа.

«Голос Америки» писал предвзятые и ложные статьи об Азербайджане, в частности о событиях вокруг военных действий в Карабахе и внутриполитической ситуации в стране. 24 февраля Баку аннулировал аккредитации корреспондента радио «Голос Америки».


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