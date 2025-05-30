Politico: все оставшиеся сотрудники "Голоса Америки" будут уволены

30 мая 2025, 8:15

Все оставшиеся после сокращений штатные сотрудники «Голоса Америки» на этой неделе, как ожидается, получат уведомления об увольнении.

Об этом пишет Politico, со ссылкой на источники.



В начале мая администрация Трампа сократила почти 600 человек в «Голосе Америки». Ожидающиеся на этой неделе увольнения коснутся 800 оставшихся сотрудников. По словам источников, уведомления об увольнении, которые коснутся всех оставшихся, означают фактическое закрытие вещания.



В марте «Голос Америки» приостановил работу после того, как Трамп распорядился провести масштабные сокращения сотрудников в 7 федеральных агентствах, и в том числе в Агентстве по глобальным медиа (USAGM). Белый дом обвинил «Голос Америки» в распространении «радикальной пропаганды». «Голос Америки» подал иск, назвав закрытие агентства незаконным, но суд заявил, что не будет вмешиваться в действия администрации Трампа.



«Голос Америки» писал предвзятые и ложные статьи об Азербайджане, в частности о событиях вокруг военных действий в Карабахе и внутриполитической ситуации в стране. 24 февраля Баку аннулировал аккредитации корреспондента радио «Голос Америки».



