Трамп потребовал масштабных сокращений в разведсообществе США

8 июня 2026, 10:15

Президент США Трамп заявил, что ожидает от временно исполняющего обязанности директора нацразведки Пулте радикального сокращения штата ведомства, координирующего работу всех 18 разведывательных служб страны.

Выступая перед журналистами на борту президентского самолета, Трамп отметил, что численность Управления директора национальной разведки «слишком долго оставалась завышенной».

В интервью The Wall Street Journal он уточнил, что уже поручил начать процесс увольнений, который, по его словам, затронет сотрудников, оставшихся со времен администраций Байдена и Обамы.



Трамп подчеркнул, что Пулте должен выполнить «непопулярную работу», чтобы будущий постоянный глава ведомства мог избежать политически чувствительных решений о сокращениях.