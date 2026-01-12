Глава ExxonMobil заявил Трампу, что Венесуэла "непригодна для инвестиций"

12 января 2026, 13:15

Глава ExxonMobil Даррен Вудс на встрече в Белом доме прямо сказал президенту США, что без радикальных изменений в правовой системе и инвестиционных гарантиях компания не готова вкладываться в страну.

По его словам, активы Exxon в Венесуэле дважды экспроприировались, а нынешние коммерческие и юридические рамки не защищают инвесторов.Financial Times отмечает, что заявление стало холодным душем для Трампа, который призывает нефтяные корпорации вложить не менее $100 млрд в венесуэльскую нефтяную отрасль. При этом президент дал понять, что компенсаций за прошлые потери не будет и государственные гарантии будут минимальными.Другие компании (Chevron, Shell, Repsol и Eni) выразили осторожный интерес к инвестициям, но также увязали их с санкционными послаблениями (то есть временные лицензии, чтобы легально вести нефтегазовые операции в Венесуэле) и гарантиями безопасности.