Трамп заработал на криптовалюте $1,4 млрд

1 июля 2026, 15:45

Президент США Дональд Трамп в прошлом году получил более $1,4 млрд дохода от семейных криптовалютных проектов, пишет Reuters.

Сейчас глава Белого дома извлекает большую часть своего заработка именно из цифровых активов.



Согласно декларации американского лидера, его компании получили почти $800 млн от стартапа World Liberty Financial, сооснователями которого являются сам Трамп и его сыновья. Эта прибыль, которую президент делит с членами семьи, включает в себя более $520 млн от продажи токенов и свыше $250 млн от реализации долей в бизнесе проекта.



Еще $635 млн Трамп задекларировал в качестве выручки от продажи собственных мемкоинов.









