США готують найбільший пакет озброєнь для Тайваню на $14 млрд, — Reuters

16 марта 2026, 10:45

До нього увійдуть сучасні ракети-перехоплювачі, зокрема для систем ППО Patriot та NASAMS. За даними джерел Reuters, пакет вже підготовлений і чекає на затвердження Дональдом Трампом.

Оголосити про постачання можуть після його візиту до Китаю, де Трамп планує зустрітися з Сі Цзіньпіном з 31 березня по 2 квітня.Угоду тримають у таємниці, щоб не загострювати відносини з Пекіном перед поїздкою. Китай вважає Тайвань своєю територією і раніше різко критикував постачання зброї острову.Якщо пакет затвердять, він стане найбільшою військовою допомогою Тайваню в історії.