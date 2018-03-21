Finam запустил раздел о криптовалютах и ICO

На сайте Finam открылся раздел, посвященный криптовалютам. В нём публикуется оперативная информация о ситуации на криптовалютном рынке, комментарии и аналитические обзоры от экспертов рынка.
Запуск нового тематического раздела обусловлен растущим интересом к криптовалютному рынку и появлением у российских инвесторов возможности принимать участие в торгах фьючерсами на Биткоин. Он разрабатывался, как место, где любой желающий сможет получить консолидированную информацию по текущей ситуации, оценить прогнозы аналитиков рынка и выбрать для себя оптимальную инвестиционную стратегию. Особое внимание в новостях и комментариях уделяется вопросам регулирования рынка криптовалют в России и в мире.
Кроме этого, на сайте в режиме реального времени транслируются котировки Биткоина, Эфириума, Биткоина кэш и Лайткоина, доступны инструменты технического анализа, с помощью которых пользователи могут спрогнозировать вероятное изменение цен криптоактивов.
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