США: Испания использует китайские системы прослушки

22 июля 2025, 9:15

В США обеспокоены новым контрактом на 12 млн евро между испанским правительством и китайской Huawei на поставки систем для прослушивания телефонных разговоров, сообщает Bloomberg.

Американские сенаторы считают, что это ставит под угрозу конфиденциальность секретной информации:«У Huawei тесные связи с Коммунистической партией Китая, она подчиняется законам о национальной разведке и безопасности данных… По сути, они получат доступ к системе перехвата данных союзника по НАТО и смогут отслеживать испанские расследования в отношении китайских шпионов и многие другие разведывательные данные»