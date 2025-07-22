США: Испания использует китайские системы прослушки

В США обеспокоены новым контрактом на 12 млн евро между испанским правительством и китайской Huawei на поставки систем для прослушивания телефонных разговоров, сообщает Bloomberg.
Американские сенаторы считают, что это ставит под угрозу конфиденциальность секретной информации:
«У Huawei тесные связи с Коммунистической партией Китая, она подчиняется законам о национальной разведке и безопасности данных… По сути, они получат доступ к системе перехвата данных союзника по НАТО и смогут отслеживать испанские расследования в отношении китайских шпионов и многие другие разведывательные данные»