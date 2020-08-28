GeForce NOW: 9 новых игр

На этой неделе в сервис GeForce NOW добавлены профили для 9 новых игр, включая недавние новинки Control Ultimate Edition и Surgeon Simulator 2.
Напоминаем, что когда Epic Vault объявляет бесплатную игру недели, мы немедленно начинаем готовить для нее профиль в GeForce NOW. На этой неделе это HITMAN и Shadowrun Collection (включая Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall и Shadowrun: Hong Kong).
В России и СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU. Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры, в том числе с поддержкой технологий RTX и DLSS 2.0, практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android. Также теперь играть в игры GeForce NOW могут и пользователи хромбуков.
Cписок новых игр этой недели включает:
Control Ultimate Edition (day-and-date release on Steam and Epic Games Store — Aug 27)
Surgeon Simulator 2 (day-and-date release on Epic Games Store— Aug 27)
HITMAN (free on Epic Games Store — Aug 27-Sept 3)
Shadowrun Collection (free on Epic Games Store — Aug 27-Sept 3)
Shadowrun Returns
Shadowrun - Dragonfall
Shadowrun - Hong Kong
Assassin's Creed Freedom Cry (Uplay)
Blasphemous
Rayman Origins (Uplay)