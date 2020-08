GeForce NOW: 12 новых игр

17 августа 2020, 14:45

На прошлой неделе в сервис GeForce NOW добавлены профили для 12 новых игр, включая недавние новинки Hyper Scape Season One, Company of Crime и Neon Abyss, а также бесплатный релиз Epic Games Remnant: From The Ashes.

В сервис вернулась Two Point Hospital.



Актуальный список игр GeForce NOW доступен по ссылке.



В России и СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU (https://gfn.ru/). Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры, в том числе с поддержкой технологий RTX и DLSS 2.0, практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android.



Cписок новых игр этой недели включает:



Hyper Scape (available now, day-and-date release with Uplay — Aug 11)

Company of Crime (new game launched on Steam — Aug 8)

Remnant: From The Ashes (free on Epic Games Store — Aug 13-19)

Ageless

Anno 2205 (Uplay)

Granado Espada

Neon Abyss

South Park: The Fracture But Whole (Epic Games Store)

STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town

The Escapists

Warface



Снова в сервисе:



Two Point Hospital

Добавлена поддержка NVIDIA Highlights:



Hyper Scape (Uplay)