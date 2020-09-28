GeForce NOW: 12 новых игр

На этой неделе в сервис GeForce NOW добавлены профили для 12 новых игр, включая Rocket League’s, которая доступна на этой неделе бесплатно в Epic Games Store, RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition из Steam и Epic Games Store, а также последний апдейт Left 4 Dead 2.
В России и СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN. Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры, в том числе с поддержкой технологий RTX и DLSS 2.0, практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android. Также теперь играть в игры GeForce NOW могут и пользователи хромбуков.
Cписок новых игр этой недели включает:
Rocket League (Free to Play on Epic Games Store)
RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition | Steam & Epic Games Store (Free on Epic Games Store— Sept 24 - Oct 1)
Assassin’s Creed Chronicles: India (Uplay)
Disgaea 4 Complete+
Disgaea 5 Complete
Left 4 Dead 2: The Last Stand (Free DLC Update)
The Legend of Heroes: Trails in the Sky
The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rd
Tomb Raider: Underworld
Untitled Goose Game
Port Royale 4 (release anticipate on Friday, 9/25)
Снова в GeForce NOW:
Pathologic 2
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