28 сентября 2020, 14:45

GeForce NOW: 12 новых игр

На этой неделе в сервис GeForce NOW добавлены профили для 12 новых игр, включая Rocket League’s, которая доступна на этой неделе бесплатно в Epic Games Store, RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition из Steam и Epic Games Store, а также последний апдейт Left 4 Dead 2.



В России и СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN. Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры, в том числе с поддержкой технологий RTX и DLSS 2.0, практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android. Также теперь играть в игры GeForce NOW могут и пользователи хромбуков.



Cписок новых игр этой недели включает:



Rocket League (Free to Play on Epic Games Store)

RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition | Steam & Epic Games Store (Free on Epic Games Store— Sept 24 - Oct 1)

Assassin’s Creed Chronicles: India (Uplay)

Disgaea 4 Complete+

Disgaea 5 Complete

Left 4 Dead 2: The Last Stand (Free DLC Update)

The Legend of Heroes: Trails in the Sky

The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rd

Tomb Raider: Underworld

Untitled Goose Game

Port Royale 4 (release anticipate on Friday, 9/25)



Снова в GeForce NOW:



Pathologic 2