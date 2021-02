GeForce NOW - новые игры в начале каждого месяца

1 февраля 2021, 15:15

Каждый четверг сервис представляет новые игры, доступные для пользователей. И сейчас в библиотеке GeForce NOW уже более 800 игр, включая 80 проектов free-to-play.



Начиная с февраля, новые игры будут анонсироваться в начале каждого месяца на 4 недели вперед (разумеется, в плане всегда возможны изменения).

В январе в библиотеке сервиса появились 23 новых игры, включая HITMAN 3 и Everplace 2.Из новинок этой недели – The Medium (Steam & Epic Games Store), хоррор от польской студии Boober Team с эффектами на базе трассировки лучей и поддержкой интеллектуального апскейлинга NVIDIA DLSS.

The Medium on GeForce NOWImmortals Fenyx Rising Demo (Ubisoft Connect & Epic Games Store)Immortals Fenyx Rising Demo on GeForce NOWDyson Sphere Program (Steam)Dyson Sphere Program on GeForce NOWПолный список новых игр на 28-е января 2021 включает:The Medium (Steam, Epic Games Store)Immortals Fenyx Rising Demo (Ubisoft Connect, Epic Games Store)Beholder (Steam)Caves of Qud (Steam)Dyson Sphere Program (Steam)Kathy Rain (Steam)Neon Abyss (Epic Games Store)Gods Will Fall (launching Friday on Steam, Epic Games Store)Happy cloud gaming! 😊PS А в следующий четверг мы подведем итоги первого года работы глобального сервиса в статусе коммерческого продукта и представим новые игры февраля.