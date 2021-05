GeForce NOW - 61 новая игра в мае

11 мая 2021, 13:45

В мае в библиотеке облачного игрового сервиса GeForce NOW появится 60+ новых игр, 17 из которых стартуют на этой неделе.



Список игр этой недели включает:



Alan Wake (Steam)

Alan Wake’s American Nightmare (Steam)

Assetto Corsa (Steam)

Beat Cop (Steam)

Call of Juarez: Gunslinger (Steam)

Chronicon (Steam)

Death Rally (Steam)

Hitman 2: Silent Assassin (Steam)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (Epic Games Store)

MotoGP21 (Steam)

Observer System Redux (Epic Games Store)

Pacify (Steam)

Pine (Free on Epic Games Store until May 13)

Project: Gorgon (Steam)

THE SHORE (Steam)

Steep (Steam)

Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist (Steam)

Пользователи GeForce NOW могут играть в эти или другие игры из своих любимых цифровых магазинов на любом поддерживаемом устройстве: ПК, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, Android или Android TV. А с нашей неизменной приверженностью к расширению библиотеки всегда есть мир, который нужно исследовать, головоломки, которые нужно решать, и матчи, в которых нужно побеждать.