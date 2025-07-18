Причина - обеспечения максимально быстрых поставок в Украину.
Департамент оборонной политики и безопасности (DDPS) Швейцарии сообщил, что Пентагон заявил о пересмотре приоритетов поставок систем Patriot для поддержки Украины.
"В 2022 году Швейцария заказала пять систем Patriot для наземной противовоздушной обороны увеличенной дальности. Поставки должны были начаться в 2027 году и завершиться в 2028 году. 16 июля Министерство обороны США сообщило DDPS, что Швейцария также будет затронута новой расстановкой приоритетов и что предназначенные для нее поставки будут задержаны", — говорится в сообщении.
В Швейцарии не знают, сколько из пяти систем затронет задержка и коснется ли это поставок ракет для ЗРК.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 11:15
РФ розширює можливості ПЗРК для боротьби з БПЛА вночі
- Технологии | Сегодня, 10:45
Объявлены победители конкурса Big Picture Competition
- Технологии | Сегодня, 10:15
Названа причина катастрофы Air India 12 июня
- Технологии | Сегодня, 9:45
По Дніпропетровщині росіяни запустили дрон із сонячною панеллю
- Технологии | Сегодня, 9:15
США сообщили Швейцарии о задержке поставок систем Patriot
- Технологии | Сегодня, 8:45
США разрабатывают собственный аналог Shahed
- Технологии | Сегодня, 8:15
В НАТО подтвердили скорую доставку систем Patriot в Украину
- Железо | Вчера, 23:02
Новий телеоб’єктив Sony FE 50-150mm F2 GM вже у продажу в Україні
- Бизнес | Вчера, 14:45
В Україні планують скасувати дистанційне навчання в школах, — заява Федорова
Последние материалы
- Обзоры | 8 июля, 22:31
ColorWay CW-PB088LI3WT – UPS і не лише для роутера
- Обзоры | 6 июля, 10:24
be quiet! System Power 10 650W – якісний блок живлення з бронзовим сертифікатом
- Обзоры | 5 июля, 20:18
Patriot P400 Lite 1TB – для продуктивних ПК та ноутбуків
- Обзоры | 1 июля, 9:33
REAL-EL X-711 – портативна акустика, яка вам сподобається
- Обзоры | 29 июня, 11:39
ColorWay Magnetic Multi-Functional (CW-DL11MMB-W) – сенсорна лампа з магнітом та акумулятором
- Обзоры | 17 июня, 8:39
Ronix RS-8013 - акумуляторний шуруповерт з бітами й не тільки
- Обзоры | 13 июня, 22:55
Bloody AT98 (Renegade) - оптична клавіатура з профілями швидкості і не тільки
- Обзоры | 9 июня, 21:56
REAL-EL X-715 – захищена колонка з підсвіткою та гарним звуком
- Обзоры | 30 мая, 23:15
Ronix RH-9199 – автомобільний комплект 14 в 1
Популярные новости
- Технологии | Сегодня, 11:15
РФ розширює можливості ПЗРК для боротьби з БПЛА вночі 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
Объявлены победители конкурса Big Picture Competition 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
Названа причина катастрофы Air India 12 июня 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:45
По Дніпропетровщині росіяни запустили дрон із сонячною панеллю 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:15
США сообщили Швейцарии о задержке поставок систем Patriot 0.00
- Технологии | Сегодня, 8:45
США разрабатывают собственный аналог Shahed 0.00
- Технологии | Сегодня, 8:15
В НАТО подтвердили скорую доставку систем Patriot в Украину 0.00
- Железо | Вчера, 23:02
Новий телеоб’єктив Sony FE 50-150mm F2 GM вже у продажу в Україні 0.00
- Бизнес | Вчера, 14:45
В Україні планують скасувати дистанційне навчання в школах, — заява Федорова 0.00