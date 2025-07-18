18 июля 2025, 9:15

США сообщили Швейцарии о задержке поставок систем Patriot

Причина - обеспечения максимально быстрых поставок в Украину.



Департамент оборонной политики и безопасности (DDPS) Швейцарии сообщил, что Пентагон заявил о пересмотре приоритетов поставок систем Patriot для поддержки Украины.



"В 2022 году Швейцария заказала пять систем Patriot для наземной противовоздушной обороны увеличенной дальности. Поставки должны были начаться в 2027 году и завершиться в 2028 году. 16 июля Министерство обороны США сообщило DDPS, что Швейцария также будет затронута новой расстановкой приоритетов и что предназначенные для нее поставки будут задержаны", — говорится в сообщении.



В Швейцарии не знают, сколько из пяти систем затронет задержка и коснется ли это поставок ракет для ЗРК.

