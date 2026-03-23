Швейцария прекращает поставки вооружений США на время войны с Ираном

23 марта 2026, 9:45

Швейцария на основании приверженности принципам нейтральности приняла решение воздержаться от поставок вооружений США на время войны с Ираном, говорится в заявлении правительства страны.

Власти страны подчеркнули, что с момента эскалации конфликта 28 февраля «не было выдано ни одной новой лицензии на экспорт военных материалов в США». Кроме того, на протяжении нескольких лет конфедерация не выдавала «лицензии на экспорт военного имущества в Израиль» и в Иран.Согласно данным Госсекретариата по экономическим вопросам Швейцарии, США являются вторым крупнейшим импортером швейцарских вооружений после Германии. Так, за 2025 г. Вашингтон закупил у Берна товаров военного назначения на сумму в $119,6 млн, Берлин - на $490,8 млн. Общий объем экспорта вооружений из Швейцарии в 2025 г. вырос на 17% по сравнению с 2024 г. и составил $1,2 млрд. Таким образом, на долю США приходится порядка 10% всего швейцарского военного экспорта.