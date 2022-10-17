Иран намерен передать РФ ракеты класса "земля-земля" для войны против Украины

17 октября 2022, 10:15

Иран намерен передать России баллистические ракеты класса "земля-земля" для войны против Украины - The Washington Post



Первая партия баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar уже готовится на заводах в Иране, сообщает издание, ссылаясь на данныйе американской разведки. Данные ракеты способны поражать цели на расстоянии 300 и 700 км.

Но и это ещё не всё. Россия, вероятно, заключила контракт с Ираном по закупке беспилотников Arash-2.Этот дрон-камикадзе дальнего радиуса действия был публично представлен в сентябре 2022 года. Точных данных о характеристиках или испытаниях Arash-2 пока что не имеется.Об этом говорится в свежем отчёте американского Института изучения войны (ISW).