18 июля 2025, 8:15

В НАТО подтвердили скорую доставку систем Patriot в Украину

Командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что ведется подготовка к быстрой переброске дополнительных систем ПВО Patriot в Украину, пишет Reuters.



"Подготовка идет полным ходом, мы тесно сотрудничаем с немцами по вопросу передачи Patriot. Мне было дано указание действовать как можно быстрее", — рассказал генерал на конференции в немецком городе Висбаден.

