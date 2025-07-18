Командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что ведется подготовка к быстрой переброске дополнительных систем ПВО Patriot в Украину, пишет Reuters.
"Подготовка идет полным ходом, мы тесно сотрудничаем с немцами по вопросу передачи Patriot. Мне было дано указание действовать как можно быстрее", — рассказал генерал на конференции в немецком городе Висбаден.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 8:15
В НАТО подтвердили скорую доставку систем Patriot в Украину
- Железо | Вчера, 23:02
Новий телеоб’єктив Sony FE 50-150mm F2 GM вже у продажу в Україні
- Бизнес | Вчера, 14:45
В Україні планують скасувати дистанційне навчання в школах, — заява Федорова
- Технологии | Вчера, 14:15
В Литве посадили беспилотник, залетевший из Беларуси
- Бизнес | Вчера, 13:45
Маск сменил номер телефона после ссоры с Трампом
- Бизнес | Вчера, 13:15
SkyUp Airlines запустив регулярні рейси з Франкфурта-на-Майні до Кишинева
- Связь | Вчера, 12:45
Де в Європі найдешевший інтернет?
- Бизнес | Вчера, 12:15
Золотовалютні запаси України становлять — понад $45 млрд, — Шмигаль
- Технологии | Вчера, 11:45
Строители в Китае управляют экскаваторами дистанционно — прямо из офиса
Последние материалы
- Обзоры | 8 июля, 22:31
ColorWay CW-PB088LI3WT – UPS і не лише для роутера
- Обзоры | 6 июля, 10:24
be quiet! System Power 10 650W – якісний блок живлення з бронзовим сертифікатом
- Обзоры | 5 июля, 20:18
Patriot P400 Lite 1TB – для продуктивних ПК та ноутбуків
- Обзоры | 1 июля, 9:33
REAL-EL X-711 – портативна акустика, яка вам сподобається
- Обзоры | 29 июня, 11:39
ColorWay Magnetic Multi-Functional (CW-DL11MMB-W) – сенсорна лампа з магнітом та акумулятором
- Обзоры | 17 июня, 8:39
Ronix RS-8013 - акумуляторний шуруповерт з бітами й не тільки
- Обзоры | 13 июня, 22:55
Bloody AT98 (Renegade) - оптична клавіатура з профілями швидкості і не тільки
- Обзоры | 9 июня, 21:56
REAL-EL X-715 – захищена колонка з підсвіткою та гарним звуком
- Обзоры | 30 мая, 23:15
Ronix RH-9199 – автомобільний комплект 14 в 1
Популярные новости
- Технологии | Сегодня, 8:15
В НАТО подтвердили скорую доставку систем Patriot в Украину 0.00
- Железо | Вчера, 23:02
Новий телеоб’єктив Sony FE 50-150mm F2 GM вже у продажу в Україні 0.00
- Бизнес | Вчера, 14:45
В Україні планують скасувати дистанційне навчання в школах, — заява Федорова 0.00
- Технологии | Вчера, 14:15
В Литве посадили беспилотник, залетевший из Беларуси 0.00
- Бизнес | Вчера, 13:45
Маск сменил номер телефона после ссоры с Трампом 0.00
- Бизнес | Вчера, 13:15
SkyUp Airlines запустив регулярні рейси з Франкфурта-на-Майні до Кишинева 0.00
- Связь | Вчера, 12:45
Де в Європі найдешевший інтернет? 0.00
- Бизнес | Вчера, 12:15
Золотовалютні запаси України становлять — понад $45 млрд, — Шмигаль 0.00
- Технологии | Вчера, 11:45
Строители в Китае управляют экскаваторами дистанционно — прямо из офиса 0.00