Расширение ассортимента сервиса облачных игр GeForce Now

13 июля 2017, 13:15

NVIDIA продолжает расширять список ПК-игр, доступных для стриминга на ТВ благодаря медиаплееру NVIDIA SHIELD TV.

В библиотеке облачных игр NVIDIA GeForce Now появился хит от Rocksteady Studios и Warner Bros. BATMAN: ARKHAM KNIGHT. Только до следующего понедельника игра доступна со скидкой -60%, что составляет всего 360 рублей. Все, кто не успел покататься в Бэтмобиле, не упустите момент!