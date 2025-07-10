10 июля 2025, 8:15

NVIDIA и Perplexity выпустили нейросетевой браузер Comet

Perplexity выдаёт самую важну информацию. ИИ-агенты бронируют отели, пишут письма и делают остальную работу прямо в браузере за вас. Браузер даже сам управляет вкладками.

