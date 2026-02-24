Испанский хакер научился бронировать люксовые отели за 1 цент

24 февраля 2026, 8:45

В Испании задержан молодой человек, который бесплатно жил в самых дорогих столичных отелях.



Схема была основана на манипуляции процессом онлайн-оплаты при бронировании. Хакер вмешивался в этап подтверждения транзакции между сайтом бронирования и платёжным шлюзом: система получала корректный статус об успешной оплате и подтверждала бронь, тогда как фактически с карты списывалась лишь символическая сумма. Разница обнаруживалась позже — уже на этапе окончательных расчётов между платёжной системой и сервисом бронирования, когда вместо сотен евро поступал один евроцент.