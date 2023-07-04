Кибердепартамент СБУ задержал хакеров, "чистивших" банковские счета украинцев

4 июля 2023, 14:15

Так, только у одного столичного нотариуса они украли 10 миллионов гривен. Это были деньги Фонда гарантирования вкладов – для клиентов разоренных банков.

Работали хакеры через специальную программу, которая давала доступ в электронные кабинеты вкладчиков. Сначала клерки в разных банках сливали хакерам информацию о депозитах. А потом клиенты получали на электронку фишинговые «письма счастья».



Кстати, кроме основной работы у хакеров было еще и хобби. Они выращивали каннабис чуть ли не в промышленных масштабах, и продавали его через знакомых наркодилеров.

Кибера СБУ упаковали всех 12 участников группы. Им светит солидный срок.