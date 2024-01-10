Украинские хакеры оставили часть Москвы без интернета и ТВ

10 января 2024, 13:15

Хакеры группировки Blackjack, которые, вероятно, сотрудничают с СБУ, взломали серверы московского интернет-провайдера "М9ком".

Хакеры получили доступ к официальному сайту компании и ее филиалов, почте, сервисам киберзащиты и другим ресурсам. Всего речь идет о 20 Тб данных, которые были удалены.



"Как следствие — часть жителей Москвы осталась без интернета и ТВ", — информируют источники.



Кроме того, участники Blackjack выложили в общественный доступ более 10 Гб данных с почтового сервера и из базы клиентов провайдера.