10 января 2024, 13:15

Украинские хакеры оставили часть Москвы без интернета и ТВ

Хакеры группировки Blackjack, которые, вероятно, сотрудничают с СБУ, взломали серверы московского интернет-провайдера "М9ком".

Хакеры получили доступ к официальному сайту компании и ее филиалов, почте, сервисам киберзащиты и другим ресурсам. Всего речь идет о 20 Тб данных, которые были удалены.

"Как следствие — часть жителей Москвы осталась без интернета и ТВ", — информируют источники.

Кроме того, участники Blackjack выложили в общественный доступ более 10 Гб данных с почтового сервера и из базы клиентов провайдера.


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